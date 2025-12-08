У документах в "Резерв+" з'являться фото їхніх власників: в Міноборони назвали терміни

З цього тижня Кабмін унормує єдину форму військово-облікового документа в "Резерв+". Він міститиме фото власника, що унеможливить його використання сторонніми особами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони на полях форуму Digital Defence Forum.
"З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал "Дія"", - пояснив він.
Берестовий зазначив, що документ буде в єдиній формі з QR-кодом, і додав, що інших форм для військово-облікового документа не існуватиме.
"Відповідно, для того, щоб можна було ідентифікувати особу, там потрібна фотографія, щоб не підкладати свій за чужий військово-обліковий документ", - наголосив він.
Нагадаємо, Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
Зазначимо, з 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частину з них буде продовжено автоматично, а більшість заяв можна буде подати через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП.
Ті громадяни, які не користуються смартфоном або мають тільки паперові документи, зможуть подати заяву виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.
РБК-Україна також повідомляло, які саме військовозобов'язані і як зможуть дізнатися, чи продовжилася їхня відстрочка автоматично.