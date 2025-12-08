У документах в "Резерв+" з'являться фото їхніх власників: в Міноборони назвали терміни

"З цього тижня уряд унормує єдину форму військово-облікового документа. Він буде в такій формі, як ви його звикли бачити, в Резерв+. Його можна також згенерувати через портал "Дія"", - пояснив він.

Берестовий зазначив, що документ буде в єдиній формі з QR-кодом, і додав, що інших форм для військово-облікового документа не існуватиме.

"Відповідно, для того, щоб можна було ідентифікувати особу, там потрібна фотографія, щоб не підкладати свій за чужий військово-обліковий документ", - наголосив він.