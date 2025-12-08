В документах в "Резерв+" появятся фото их владельцев: в Минобороны назвали сроки

С этой недели Кабмин нормирует единую форму военно-учетного документа в "Резерв+". Он будет содержать фото владельца, что сделает невозможным его использование посторонними лицами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Олег Берестовой, руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны на полях форума Digital Defence Forum.
"С этой недели правительство нормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно также сгенерировать через портал "Дія"", - пояснил он.
Берестовой отметил, что документ будет в единой форме с QR-кодом, и добавил, что других форм для военно-учетного документа не будет существовать.
"Соответственно, для того, чтобы можно было идентифицировать личность, там нужна фотография, чтобы не подкладывать свой за чужой военно-учетный документ", - подчеркнул он.
Напомним, Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь получить отсрочку от мобилизации онлайн могут родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.
Отметим, с 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Часть из них будет продлена автоматически, а большинство заявлений можно будет подать через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ.
Те граждане, которые не пользуются смартфоном или имеют только бумажные документы, смогут подать заявление исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.
РБК-Украина также сообщало, какие именно военнообязанные и как смогут узнать, продолжилась ли их отсрочка автоматически.