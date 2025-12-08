В документах в "Резерв+" появятся фото их владельцев: в Минобороны назвали сроки

"С этой недели правительство нормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно также сгенерировать через портал "Дія"", - пояснил он.

Берестовой отметил, что документ будет в единой форме с QR-кодом, и добавил, что других форм для военно-учетного документа не будет существовать.

"Соответственно, для того, чтобы можно было идентифицировать личность, там нужна фотография, чтобы не подкладывать свой за чужой военно-учетный документ", - подчеркнул он.