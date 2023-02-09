Доки не буде п'ятої статті. Нідерланди не виключають надання будь-якої військової підтримки Україні

Нідерланди не виключають жодного виду військової підтримки для боротьби України проти російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте напередодні саміту ЄС у Брюсселі, передає Telegraph .

"Ми постійно заявляли, що ми нічого не виключаємо, доки між НАТО та Росією не буде ситуації за п’ятою статтею", - сказав він.

Зазначимо, що п'ята стаття договору Північноатлантичного Союзу передбачає, що напад на одного члена НАТО є нападом на усіх його учасників і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу.

Зазначимо, що раніше Рютте заявляв, що у Нідерландів немає табу на постачання винищувачів Україні, проте зазначив, що він не отримував таких запитів.

До того ж, Нідерланди хочуть купити для України 18 танків Leopard 2.

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