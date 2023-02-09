ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доки не буде п'ятої статті. Нідерланди не виключають надання будь-якої військової підтримки Україні

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 11:56
Доки не буде п'ятої статті. Нідерланди не виключають надання будь-якої військової підтримки Україні Фото: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нідерланди не виключають жодного виду військової підтримки для боротьби України проти російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте напередодні саміту ЄС у Брюсселі, передає Telegraph.

"Ми постійно заявляли, що ми нічого не виключаємо, доки між НАТО та Росією не буде ситуації за п’ятою статтею", - сказав він.

Зазначимо, що п'ята стаття договору Північноатлантичного Союзу передбачає, що напад на одного члена НАТО є нападом на усіх його учасників і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу.

Зазначимо, що раніше Рютте заявляв, що у Нідерландів немає табу на постачання винищувачів Україні, проте зазначив, що він не отримував таких запитів.

До того ж, Нідерланди хочуть купити для України 18 танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів