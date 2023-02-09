Пока не будет пятой статьи. Нидерланды не исключают оказания какой-либо военной поддержки Украине
Нидерланды не исключают ни одного вида военной поддержки для борьбы Украины против российской агрессии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте накануне саммита ЕС в Брюсселе, передает Telegraph.
"Мы постоянно заявляли, что мы ничего не исключаем, пока между НАТО и Россией не будет ситуации по пятой статье", - сказал он.
Пятая статья договора Североатлантического Союза предусматривает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех его участников и вызывает ответ всех государств-членов Союза.
Напомним, что ранее Рютте заявлял, что у Нидерландов нет табу на поставку истребителей Украине, однако отметил, что он не получал таких запросов.
К тому же, Нидерланды хотят купить для Украины 18 танков Leopard 2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.