ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доходы госбюджета Украины в апреле упали на четверть

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 08:51
Доходы госбюджета Украины в апреле упали на четверть Фото: госбюджет в апреле потерял 30% поступлений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В целом за январь-апрель 2022 года в государственный бюджет поступило 412,5 млрд грн, в том числе в общий фонд - 365,9 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, военное вторжение 24 февраля 2022 года Российской Федерации на территорию Украины и дальнейшее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар по украинской экономике, что, безусловно, отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года.

Правительством немедленно были приняты первоочередные меры по переориентации бюджета страны на военные цели и осуществления необходимых социальных расходов, направленных на поддержание жизнедеятельности населения.

Так, по оперативной информации ГКСУ за январь-апрель 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 558,1 млрд грн, в том числе общего фонда государственного бюджета - 523,3 млрд грн, или 77,7 % от росписи отчетного периода.

За первые 4 месяца 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд грн., в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 157,2 млрд грн при запланированном дефиците на январь-апрель 2022 года в сумме 317,1 млрд гривен.

Напомним, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен. По данным Государственной казначейской службы, месячная роспись выполнена на 92,9%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине