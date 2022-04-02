Доходы госбюджета в марте составили 93% от плана, - Минфин

В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривен. По данным Государственной казначейской службы, месячная роспись выполнена на 92,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, основные поступления были получены за счет таких платежей:

дивидендов от предприятий с государственной долей - 32,5 млрд грн.

налога на прибыль предприятий - 26,6 млрд грн;

налога на добавленную стоимость - 22,6 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора - 9,8 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами - 6,3 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, военное вторжение 24 февраля 2022 года Российской Федерации на территорию Украины и дальнейшее развертывание боевых действий нанесли серьезный удар по украинской экономике, что безусловно отразилось на выполнении бюджетных показателей текущего года.

Правительством немедленно были приняты первоочередные меры по переориентации бюджета страны на военные цели и необходимых социальных расходов, направленных на поддержание жизнедеятельности населения. Проведение других расходов, в том числе капитальных было временно приостановлено.

Так, по оперативной информации ГКСУ за январь-март 2022 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета осуществлялись в соответствии с росписью и составляли 356,4 млрд грн, или 67,8% от росписи отчетного периода.

Общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 года был выполнен с дефицитом в сумме 67,5 млрд грн при запланированном дефиците на i квартал 2022 года в сумме 266,1 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 года составили 162,9 млрд грн или 120,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 66,2 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 5,1 млрд грн (171,6 млн долларов и 7,1 млн евро).

При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 47,7 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 20,0 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 96,7 млрд грн.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-март 2022 года составили 96,1 млрд грн (93,1% от плана).