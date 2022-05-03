Доходи держбюджету України у квітні впали на чверть

За оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

У цілому за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень.

Як зазначили в прес-службі, військове вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що, безумовно, відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року.

Урядом негайно були вжиті першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення.

Так, за оперативною інформацією ДКСУ за січень-квітень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 558,1 млрд грн, у тому числі загального фонду державного бюджету - 523,3 млрд грн, або 77,7 % від розпису звітного періоду.

За перші 4 місяці 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн., у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн при запланованому дефіциті на січень-квітень 2022 року у сумі 317,1 млрд гривень.

Нагадаємо, у березні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 103,4 млрд гривень. За даними Державної казначейської служби, місячний розпис виконано на 92,9%.