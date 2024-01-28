Доходи скоротилися втричі. Зеленський показав свою декларацію за 2022 рік

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи президента та членів його родини становили 10 млн 824 тисяч 507 гривень, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик - 5 млн 359 тисяч 600 гривень.

Доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду.

Загалом ця сума становила 5 млн 464 тисяч 907 гривень.

Дохід сім’ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тисяч 320 гривень. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисяч 683 гривень.

"Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни", - пояснили в пресслужбі Офісу президента.

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тисяч гривень.

Декларації українських чиновників

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Згодом ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Нагадаємо, в НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників.

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