Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин - удешевление нефти и санкции.

По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продажи нефти и газа 520 млрд рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.

За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве основных причин агентство называет падение цены на нефть и укрепление рубля, а также санкции. Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году - 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.