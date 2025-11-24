ua en ru
Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters

Понедельник 24 ноября 2025 14:11
UA EN RU
Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters Фото: доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди основных причин - удешевление нефти и санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По подсчетам аналитиков, по итогам ноября российский бюджет получит от продажи нефти и газа 520 млрд рублей. Это на 7,4% меньше, чем в октябре, отмечает агентство.

За период с января по ноябрь российский бюджет получит около 8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве основных причин агентство называет падение цены на нефть и укрепление рубля, а также санкции. Российская нефть в период с января по ноябрь стоила 57,3 доллара за баррель, тогда как в прошлом году - 68,3 доллара за баррель. Рубль при этом подорожал до среднего значения 81,1 рубля за доллар по сравнению с 91,7 рубля в прошлом году.

Спад в экономике РФ

Российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.

Еще 4 сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что после кратковременного "военного бума" российская экономика вернется к стагнации и продолжит терять позиции по сравнению как с развитыми государствами, так и с развивающимися странами.

Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.

Российская Федерация НАФТА
