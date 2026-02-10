ua en ru
Догралися зі знижками: нафтова виручка Росії впала до 5-річного мінімуму, - Bloomberg

Росія, Вівторок 10 лютого 2026 18:05
Фото: РФ підвищує знижки на нафту, проте доходи від продажів все одно падають (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Не дивлячись на великі нафтові знижки, доходи до бюджету Росії від продажу нафти скоротилися до 5-річного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство пише, що стабільні поставки не запобігли обвалу доходів країни-агресорки від нафти, які в січні впали до найнижчого рівня за більш ніж п'ять років.

Причиною удару по бюджету Росії стали ослаблення світових цін, ще більші знижки на російську нафту та зміцнення валюти. При цьому тиск на російську нафту невпинно посилюється.

Згідно з даними Argus Media, російська нафта марки Urals пропонується майже на 15 доларів за барель дешевше, ніж світовий еталон Brent, включаючи доставку та інші витрати. Різниця в ціні значно зросла з приблизно 10 доларів на початку року.

У тижневому обчисленні вартість експорту за сім днів до 2 лютого склала в середньому близько 1,02 мільярда доларів, що на 145 мільйонів доларів менше, ніж показник за попередній тиждень.

"Тіньбовий флот" РФ

Нагадаємо, Індія в межах першої операції проти "тіньового флоту" країни-агресорки затримала три танкери, які були причетні до контрабанди нафти.

До цього берегова охорона США затримала танкер Olina. Це судно належало до "тіньового флоту" і спеціалізувалося на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи свій прапор.

Зазначимо, новий пакет антиросійських санкцій, який готує ЄС, повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.

РБК-Україна також писало, що танкери "тіньового флоту" країни-агресорки дедалі частіше вказують Сінгапур як офіційний пункт призначення. Це свідчить про зміну експортних маршрутів і спроби росіян приховати кінцевих покупців на тлі західних санкцій.

