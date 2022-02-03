Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину

Сегодня, 3 февраля Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли. Подписание договора состоится на встрече Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве.

Все подробности визита турецкого лидера - в материале РБК-Украина ниже.

Цель и программа визита Эрдогана

Президент Турецкой Республики прибудет в Киев для переговоров стратегического уровня из-за угрозы российского вторжения в Украину.

3 февраля в 13:00 в Мариинском дворце начнется официальная церемония. Встреча двух президентов с представителями СМИ запланирована на 15:25.

О планах переговоров Эрдогана с Зеленским тет-а-тет стало известно несколько недель назад. Как заявили в пресс-службе турецкого лидера, Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между РФ и Украиной.

Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ

В рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину состоится подписание соглашения о Зоне свободной торговли между странами.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что договор о ЗСТ с Турцией будет отвечать интересам украинского бизнеса. Благодаря подписанию соглашения будут созданы возможности для экспорта, а украинские предприятия получат потенциал для модернизации, возможность обмена опытом и новые рабочие места.

Стоит отметить, что переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной длятся с 2011 года, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве стран.

В 2021 году стороны вышли на "финишную прямую" заключения договора о ЗСТ. Тогда президент Турции заявил, что подписание соглашения позволит нарастить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов.

Помимо договора о ЗСТ на встрече Зеленского и Эрдогана 3 февраля утвердят еще три документа:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;

соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

изменения к соглашению об усилении сотрудничества между правоохранительными органами стран.

Турция хочет быть посредником между Украиной и РФ

Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз предлагал посредничество Турции в урегулировании ситуации в Украине. В частности, он выступил с инициативой провести встречу лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с глазу на глаз в Анкаре для обсуждения разногласий.

Президент Турецкой Республики заявил, что его огорчает военная атмосфера, которая установилась между Россией и Украиной.

При этом он отметил, что Турция имеет хорошие отношения с обеими государствами, но с самого начала поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против шагов РФ, в том числе аннексии Крыма.

Также Эрдоган выразил мнение, что вторжение российских войск в Украину нереалистично и добавил, что Украина - сильное государство, а не обычная страна. Президент Турции считает, что для совершения этого шага России сначала придется проанализировать ситуацию во всем мире.

Ранее глава Турции заявил, что Анкара продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. Но не уточнил, какие именно шаги будут предприняты.