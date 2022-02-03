Договір про ЗВТ та зустріч із Зеленським: чого чекати від візиту Ердогана до України

Сьогодні, 3 лютого Україна та Туреччина укладуть угоду про Зону вільної торгівлі. Підписання договору відбудеться на зустрічі Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Зеленським у Києві.

Мета та програма візиту Ердогана

Президент Турецької Республіки прибуде до Києва для переговорів стратегічного рівня через загрозу російського вторгнення до України.

3 лютого о 13:00 у Маріїнському палаці розпочнеться офіційна церемонія. Зустріч двох президентів із представниками ЗМІ запланована на 15:25.

Про плани переговорів Ердогана із Зеленським тет-а-тет стало відомо кілька тижнів тому. Як заявили у прес-службі турецького лідера, Туреччина готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між РФ та Україною.

Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ

У рамках візиту Реджепа Таїпа Ердогана до України відбудеться підписання угоди про Зону вільної торгівлі між країнами.

Глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що договір про ЗВТ із Туреччиною відповідатиме інтересам українського бізнесу. Завдяки підписанню угоди будуть створені можливості для експорту, а українські підприємства матимуть потенціал для модернізації, можливість обміну досвідом та нові робочі місця.

Варто зазначити, що переговори про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною тривають з 2011 року, коли було підписано Декларацію про стратегічне партнерство країн.

У 2021 році сторони вийшли на "фінішну пряму" укладання договору про ЗВТ. Тоді президент Туреччини заявив, що підписання угоди дозволить наростити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів.

Крім договору про ЗВТ на зустрічі Зеленського та Ердогана 3 лютого затвердять ще три документи:

рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей;

угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики;

зміни до угоди щодо посилення співпраці між правоохоронними органами країн.

Туреччина хоче бути посередником між Україною та РФ

Реджеп Таїп Ердоган кілька разів пропонував посередництво Туреччини у врегулюванні ситуації в Україні. Зокрема, він виступив з ініціативою провести зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського віч-на-віч в Анкарі для обговорення розбіжностей.

Президент Турецької Республіки заявив, що його засмучує військова атмосфера, яка встановилася між Росією та Україною.

При цьому він зазначив, що Туреччина має добрі стосунки з обома державами, але від початку підтримує територіальну цілісність України і виступає проти кроків РФ, зокрема анексії Криму.

Також Ердоган висловив думку, що вторгнення російських військ в Україну нереалістичне і додав, що Україна - сильна держава, а не звичайна країна. Президент Туреччини вважає, що для вчинення цього кроку Росії спочатку доведеться проаналізувати ситуацію у всьому світі.

Раніше глава Туреччини заявив, що Анкара продовжить виконувати свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. Але не уточнив, які саме кроки буде зроблено.