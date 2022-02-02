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Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят

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Киев, Среда 02 февраля 2022 13:34
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Документ подпишут завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

По его словам, это соглашение будет подписано "завтра в присутствии президентов Украины и Турции".

Правительство утвердит четыре соглашения с Турцией:

  • рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,
  • сотрудничество в сфере молодежной политики,
  • изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,
  • соглашение о ЗСТ.

"Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать", - отметил Шмыгаль.

Напомним, подписание соглашения о ЗСТ состоится во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

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Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
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