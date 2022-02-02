Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Документ подпишут завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заседание правительства .

По его словам, это соглашение будет подписано "завтра в присутствии президентов Украины и Турции".

Правительство утвердит четыре соглашения с Турцией:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,

сотрудничество в сфере молодежной политики,

изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,

соглашение о ЗСТ.

"Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать", - отметил Шмыгаль.