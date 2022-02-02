Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли. Документ подпишут завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
По его словам, это соглашение будет подписано "завтра в присутствии президентов Украины и Турции".
Правительство утвердит четыре соглашения с Турцией:
- рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,
- сотрудничество в сфере молодежной политики,
- изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,
- соглашение о ЗСТ.
"Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать", - отметил Шмыгаль.