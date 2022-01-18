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Вторжение России в Украину нереалистично: Эрдоган сделал заявление

Новина українською →
Анкара, Вторник 18 января 2022 13:53
Вторжение России в Украину нереалистично: Эрдоган сделал заявление Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично. По его словам, Украина не обычная страна, Украина - сильное государство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

По его словам, России для этого нужно оценить ситуацию в мире.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Канада направила в Украину отряд спецназначения из-за российской эскалации.

В тот же момент Британия не рассматривает отправку войск в Украину в случае вторжения РФ.

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Российская Федерация Украина Реджеп Тайип Эрдоган
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