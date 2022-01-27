Не на пользу ни одной стране: Турция призвала Украину и Россию к деэскалации

В четверг, 27 января, прошло заседание Совета безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По его итогам принято заявление по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah .

Одной из тем Совета безопасности Турции стала ситуация вокруг Украины. Анкара призвала стороны к деэскалации.

"Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Украиной и Российской Федерацией не принесет кому-либо пользы. Призываем стороны снизить напряженность", - говорится в итоговом заявлении Совета.

Еще одной темой заседания стала ситуация на Кавказе. Совет безопасности подчеркнул важность совершенствования механизмов сотрудничества, созданных в регионе при помощи конструктивных и искренних усилий сторон, особенно Турции и Армении.