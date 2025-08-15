Додатковий шанс на вступ у коледж: хто і як ще може подати заявку

В Україні триває додатковий вступ до фахових коледжів. Охочі навчатися на контракті можуть вступати й поза основним періодом. Додатковий набір і зарахування тривають до 20 жовтня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
В Україні стартував додатковий набір до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання. Подати заяву можуть випускники:
Електронні кабінети для вступників відкриті до 20 жовтня. При цьому важливо перевірити, чи обраний заклад дійсно проводить додатковий набір, адже кожен навчальний заклад може організувати не більше двох чергових сесій подання заяв тривалістю від 3 до 30 календарних днів.
Нагадаємо, що за результатами основної сесії на вступ до коледжів подано 241 825 заяв. Основна сесія для 11-класників та кваліфікованих робітників триває.
Терміни оголошення результатів:
Переведення вступників, зарахованих на контракт, на вакантні бюджетні місця відбудеться не пізніше 26 серпня.
Вступникам до закладів професійно-технічної освіти у 2025 році результатів НМТ подавати не потрібно. Конкурс проводиться за правилами кожного навчального закладу.
Абітурієнтам потрібно створити електронний кабінет вступника:
Далі потрібно вказати:
Після цього кабінет слід активувати протягом 15 хвилин за посиланням, яке надійде на пошту.
Також потрібно додати:
За наявності спеціальних умов вступу варто зазначити їх і додати відповідні документи.
Після активації кабінету:
Цей алгоритм дозволяє вступити до профтехів онлайн без черг і додаткових тестувань. Після цього потрібно моніторити статус заявок у своєму кабінеті.
