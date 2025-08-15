Дополнительный шанс на поступление в колледж: кто и как еще может подать заявку

В Украине продолжается дополнительное поступление в профессиональные колледжи. Желающие учиться на контракте могут поступать и вне основного периода. Дополнительный набор и зачисление продолжаются до 20 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
В Украине стартовал дополнительный набор в учреждения профессионального предвысшего образования на контрактную форму обучения. Подать заявление могут выпускники:
Электронные кабинеты для поступающих открыты до 20 октября. При этом важно проверить, действительно ли выбранное заведение проводит дополнительный набор, ведь каждое учебное заведение может организовать не более двух очередных сессий подачи заявлений продолжительностью от 3 до 30 календарных дней.
Напомним, что по результатам основной сессии на поступление в колледжи подано 241 825 заявлений. Основная сессия для 11-классников и квалифицированных рабочих продолжается.
Сроки объявления результатов:
Перевод абитуриентов, зачисленных на контракт, на вакантные бюджетные места состоится не позднее 26 августа.
Поступающим в учреждения профессионально-технического образования в 2025 году результатов НМТ подавать не нужно. Конкурс проводится по правилам каждого учебного заведения.
Абитуриентам нужно создать электронный кабинет поступающего:
Далее нужно указать:
После этого кабинет следует активировать в течение 15 минут по ссылке, которая поступит на почту.
Также нужно добавить:
При наличии специальных условий поступления стоит отметить их и добавить соответствующие документы.
После активации кабинета:
Этот алгоритм позволяет поступить в профтехи онлайн без очередей и дополнительных тестирований. После этого нужно мониторить статус заявок в своем кабинете.
Читайте также о том, как происходит поступление в колледжи в этом году и кому могут отказать в приеме заявления.
Ранее мы писали о том, кто и как может перейти с контракта на бюджет в колледже.