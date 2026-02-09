Додали 50 км польоту: Росія показала нову плануючу бомбу УМПБ-5

Оновлена розробка демонструє спробу розширити можливості застосування плануючих бомб за рахунок змін у конструкції та дальності польоту.

Еволюція модуля УМПК

Росія представила модернізований варіант крилатої плануючої бомби, що отримав позначення УМПБ-5. Згідно з опублікованими фото- і відеоматеріалами, боєприпас став розвитком раніше застосованих комплектів УМПК, які активно використовуються у війні проти України.

Нова версія зберігає модульний принцип, але отримала доопрацьований планер і змінену конфігурацію крила, що спрямовано на збільшення дальності ураження без радикального перегляду системи наведення.

Система навігації та наведення

За даними українських джерел, УМПБ-5 використовує ті самі засоби корекції та навігації, що й попередні зразки. Йдеться про поєднання супутникових та інерціальних систем, відомих як SMART та Комета-М12.

Така архітектура дає змогу застосовувати боєприпас із літаків за межами дії частини засобів ППО, забезпечуючи прийнятну точність по стаціонарних об'єктах.

Варіант із двигуном

Окремо згадується модифікація UMPB-5R. Українські джерела стверджують, що вона оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном виробництва SWIWIN, що теоретично збільшує максимальну дальність застосування до 200 кілометрів.

Наявність двигуна дає змогу підтримувати політ після скидання, а не обмежуватися виключно аеродинамічним плануванням.

Зростання дальності без двигуна

Моніторинговий канал "Полковник ГШ" повідомив, що навіть без силової установки поліпшення аеродинаміки і збільшення площі крила додали близько 40-50 кілометрів до дальності польоту.

За цією оцінкою, немоторна версія УМПБ-5 здатна досягати дистанції до 160 кілометрів у разі запуску з відповідних параметрів висоти і швидкості.

Тактика застосування

Оновлені боєприпаси передбачається використовувати з тактичних літаків, включно з Су-34, що діють над окупованими територіями або з повітряного простору Росії.

Збільшена дальність дозволяє носіям залишатися далі від передових засобів ППО, завдаючи ударів по цілях у глибині території України.

Модульний підхід також спрощує виробництво і логістику, перетворюючи старі авіабомби на керовану зброю.