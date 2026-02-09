RU

Добавили 50 км полета: Россия показала новую планирующую бомбу УМПБ-5

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В последние дни в открытых источниках появились данные о модернизации российского авиационного боеприпаса, предназначенного для поражения целей с больших дистанций.

Обновленная разработка демонстрирует попытку расширить возможности применения планирующих бомб за счет изменений в конструкции и дальности полета.

Эволюция модуля УМПК

Россия представила модернизированный вариант крылатой планирующей бомбы, получивший обозначение УМПБ-5. Согласно опубликованным фото- и видеоматериалам, боеприпас стал развитием ранее применявшихся комплектов УМПК, которые активно используются в войне против Украины.

Новая версия сохраняет модульный принцип, но получила доработанный планер и измененную конфигурацию крыла, что направлено на увеличение дальности поражения без радикального пересмотра системы наведения.

Система навигации и наведения

По данным украинских источников, УМПБ-5 использует те же средства коррекции и навигации, что и предыдущие образцы. Речь идет о сочетании спутниковых и инерциальных систем, известных как SMART и Комета-М12.

Такая архитектура позволяет применять боеприпас с самолетов за пределами действия части средств ПВО, обеспечивая приемлемую точность по стационарным объектам.

Вариант с двигателем

Отдельно упоминается модификация UMPB-5R. Украинские источники утверждают, что она оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем производства SWIWIN, что теоретически увеличивает максимальную дальность применения до 200 километров.

Наличие двигателя позволяет поддерживать полет после сброса, а не ограничиваться исключительно аэродинамическим планированием.

Рост дальности без двигателя

Мониторинговый канал "Полковник ГШ" сообщил, что даже без силовой установки улучшение аэродинамики и увеличение площади крыла добавили около 40–50 километров к дальности полета.

По этой оценке, немоторная версия УМПБ-5 способна достигать дистанции до 160 километров при запуске с подходящих параметров высоты и скорости.

Тактика применения

Обновленные боеприпасы предполагается использовать с тактических самолетов, включая Су-34, действующих над оккупированными территориями или из воздушного пространства России.

Увеличенная дальность позволяет носителям оставаться дальше от передовых средств ПВО, нанося удары по целям в глубине территории Украины.

Модульный подход также упрощает производство и логистику, превращая старые авиабомбы в управляемое оружие.

Напоминаем, что в Белгороде зафиксировали падение авиабомбы ФАБ-500, сброшенной с российского бомбардировщика. Официально о произошедшем стало известно 21 января, когда глава Белгородской области сообщил об обнаружении воронки от боеприпаса на улице Губкина, не уточнив обстоятельства ее появления и причины инцидента.

Отметим, что в Одессе контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной группы российской военной разведки, которая изнутри готовила применение дронов-бомберов для ударов по городу. По данным службы, были задержаны два агента ГРУ, выполнявшие задание по организации атак на украинских военных с использованием гражданского квадрокоптера, оснащенного механизмом сброса боеприпасов.

