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За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 17 танків, - Генштаб

Фото: за добу армія РФ втратила на фронті велику кількість танків і безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 8 на 9 січня, російські військові втратили на фронті 1430 солдатів, 86 безпілотників та 16 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 803 100 (+1430) осіб ліквідовано;
  • танків - 9731 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 221 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 21 765 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1038 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 813 (+86) од.;
  • крилатих ракет - 3014 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 387 (+80) од.;
  • спеціальної техніки - 3686 (+5) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові мали успіх в Курській області та у двох районах Донецької області.

Також загарбники почали застосовувати для атак на ЗСУ нову модифікацію ударних дронів.

Вночі армія РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе.

Біля Кременчука Полтавської області було чутно звуки вибухів.

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