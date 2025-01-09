За добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 17 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські військові мали успіх в Курській області та у двох районах Донецької області.

Також загарбники почали застосовувати для атак на ЗСУ нову модифікацію ударних дронів.

Вночі армія РФ знову атакувала Україну дронами-камікадзе.

Біля Кременчука Полтавської області було чутно звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.