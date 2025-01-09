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В районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки

Кременчук, Четвер 09 січня 2025 00:03
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В районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки Фото: у Кременчуці було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Кременчук Полтавської області пізно ввечері 8 січня було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух безпілотників ворога у бік населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава" та місцеві пабліки.

Зазначимо, у Повітряних силах о 23.41 закликали мешканців Кременчука перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки із застосуванням безпілотників.

Перед тим військові також інформували про рух "Шахедів" у напрямку Кременчука.

В районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атакиВ районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки

Близько 23:45 у кременчуцьких пабліках написали про вибухи, які було чути в районі міста. Також в мережі розповідали про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

В районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атакиВ районі Кременчука було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки

За даними видання "Суспільне", звуки вибухів було чути близько 23:50 у Кременчуцькій громаді.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 8 січня, був зафіксований запуск росармією дронів-камікадзе по Україні. БПЛА противника заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків.

Через загрозу ворожих атак у низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Кременчук Вибухи Атака дронів
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