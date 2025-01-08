РФ атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські загарбники під час чергової повітряної атаки ввечері 8 січня запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" тривога була оголошена у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.
Проникнення ударних БПЛА противника у повітряний простір України фіксувалося як з південного, так і з північного напрямків у середу ввечері. Вони маневрували та рухалися у бік різних міст у різних областях.
Близько одинадцятої години вечора у Повітряних силах попередили мешканців Харкова, Дніпра, Полтави та Кременчука про загрозу "Шахедів", які прямували у бік цих міст.
За даними військових станом на 23:25, ворожі безпілотники були помічені над п'ятьма областями, а саме:
- в Чернігівській,
- в центрі Харківської,
- на півночі Дніпропетровської,
- на сході та на південному заході Полтавської,
- та на заході Черкаської областей.
Мешканців областей, де фіксувався рух безпілотників ворога, просять перебувати в безпечних місцях, пам'ятати про правило "двох стін" та дотримуватися інформ-тиші, не знімати і не викладати в мережі дані про роботу протиповітряної оборони.
Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:
Атака "Шахедів"
Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти при повітряній атаці запустили у бік України 64 безпілотники типу "Шахед та БПЛА-імітатори. Протиповітряній обороні ЗСУ вдалось збити 41 ворожий дрон, а ще 22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, 3 з них полетіли в напрямку РФ, 1 - в Білорусь.
Пізніше моніторингова група інформувала, що у ніч проти 8 січня у повітряний простір Білорусі загалом залетіли 17 "Шахедів".
Додамо, у Повітряних силах ЗСУ показали відео, як минулої ночі військові збивали БПЛА ворога на сході країни.
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