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Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Четвер 09 січня 2025 02:32
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Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW Фото: в ISW розповіли про ситуацію на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронті фіксується просування військ РФ у Курській області, в районі Торецька та під Кураховим. Російські окупанти, ймовірно, перекидають сили з Курахівського напрямку в район Мирнограда на Покровському напрямку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 9 січня звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 січня, показують, що росіяни просунулися до західної частини Миколаївки (на північний захід від Суджі) і незначно просунулися до Махнівки (на південний схід від Суджі).

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 8 січня повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм розміром у взвод у невстановленому районі Курської області.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Малої Локні, Миколаївки, Старої Сорочини, Орловки, Миколаєво-Дар'їно, біля Руського Поріччя, Черкаського Поріччя, Бондарівки та Махнівки.

Російський блогер розповідав, що путінські війська захопили Косицю (на північний схід від Суджі), та проводять зачистку в Погребках (на північний захід від Суджі).

Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували під Погребками.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували обмежені атаки на півночі Харківської області поблизу Вовчанська та Тихого 7 і 8 січня, але не просунулися.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ 8 січня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували біля Голубівки, Тополі (вздовж міжнародного кордону) і Петропавлівки 7 і 8 січня.

Російський блогер заявив, що оператори безпілотників військ РФ можуть перекрити українські наземні лінії зв'язку поблизу Дворічної. "Воєнкор" також стверджував, що російські авіаудари знищили переправу біля Куп'янська.

Російські окупанти 8 січня продовжили наступальні дії в напрямку Борової, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що механізовані підрозділи РФ захопили дві лісисті території та зачистили позиції ЗСУ між Загризовим і Лозовою, та просунулися на захід від Макіївки. Один російський блогер розповідав, що війська РФ знаходяться за 5 км від Борової, але в ISW оцінюють, що станом на 8 січня росіяни просунулися приблизно на 12 км від Борової.

На відео з геолокацією, опублікованому 7 січня, видно, як одна бронемашина ЗСУ просувається до Колісниківки (на північний схід від Борової), а потім відступає з неї, не зустрічаючи ворога, що вказує на те, що війська РФ можуть не утримувати позиції в усьому населеному пункті, йдеться у звіті.

Війська РФ наступали біля Загризового, Надії, Копанки, Новоєгорівки, Першотравневого, Новосергіївки, Чернещини та Макіївки 7 і 8 січня.

Російські загарбники 8 січня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували 7 і 8 січня, що путінські війська просунулися до села Колодязі та села Мирне уздовж західного берега річки Жеребець. Наразі в ISW оцінюють, що росіяни знаходяться приблизно за 3,5 км від Колодязя, і не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наземні атаки на північний схід від Лиману в районі Іванівки, Колодязя, Тернів і Зарічного 7 і 8 січня.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 7 і 8 січня продовжували наступальні операції в районі Білогорівки (на північний схід від Сіверська), але не просунулися.

8 січня російський блогер заявив, що путінські війська поступово просуваються на південь від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська), але в ISW не знайшли підтвердження.

Командир підрозділу ЗСУ, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив 8 січня, що ворог завдає ударів по Сіверську та прилеглим районам керованими плануючими бомбами, інколи завдаючи ударів по одній вулиці трьома-чотирма КАБами одночасно.

Також командир підрозділу ЗСУ заявив, що окупанти ведуть штурм нечисленою піхотою в мороз і негоду на світанку та в сутінках. Командувач додав, що росіяни використовують мотоцикли, баггі, бронетехніку і танки для транспортування піхоти на передові позиції.

Війська РФ 8 січня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Російські загарбники атакували під самим Часовим Яром, поблизу Васюківки та Бондарного, біля Ступочок і Білої Гори 7 і 8 січня.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Війська РФ продовжували просуватися в північній та північно-західній частинах Торецька.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Торецької шахти на півночі Торецька, проводять зачистку в районі Дачного та атакують у напрямку Диліївки вздовж залізничної лінії. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

7 і 8 січня російські окупанти продовжували наступати у самому Торецьку та в районі Диліївки.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нещодавно перекрили автомагістраль Т-0504 Покровськ - Костянтинівка на північний схід від Покровська біля Малинівки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Інші російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися до північно-західної околиці Звірового (на південь від Покровська), і що військове командування РФ перекинуло додаткові сили для підтримки наступу на Котлине (на південний захід від Покровська), але охарактеризували просування військ РФ у цьому районі як "повзуче".

Штаб-сержант бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, заявив, що росіяни останнім часом активізували наступальні дії на південь від Мирнограда (на схід від Покровська), перекинули в цей район свіжі сили та використовують цивільну техніку для транспортування піхоти на передові позиції для штурму.

Українське джерело заявило, що росіяни перекидають невизначені підрозділи з Курахівського напрямку в район Мирнограда.

Війська РФ продовжували наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Тарасівка, Водяне Друге, біля Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труду, Звірового, Котлиного, Надеждинки, Нововасилівки та Ясенового 7 і 8 січня.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри від 7 січня показують, що росіяни просунулися на схід від Дачного.

Війська РФ продовжували атаки під самим Кураховим, біля Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки, Срібного, Дачного, Костянтинополя, Андріївки, Улаклів, Костянтинопольського, Янтарного і Розлива 7 і 8 січня.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Російські загарбники продовжували наступальні операції на південь від Великої Новосілки поблизу Времівки та на захід від Великої Новосілки біля Новосілки 8 січня, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що росіяни наступають на Велику Новосілку з південного заходу та намагаються просуватися по дорозі Велика Новосілка - Гуляйполе.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області 8 січня, але не просунулися.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Оріхівському напрямку, 8 січня повідомив, що окупанти кілька разів на день проводять невеликі піхотні штурми, намагаючись виявити слабкі місця в українських оборонних рубежах.

Речник додав, що ворог здебільшого не використовує бронетехніку в наступах у цьому районі.

8 січня українські та російські джерела повідомили, що ЗСУ завдали ракетного удару по порожньому нафтосховищу поблизу порту в окупованому Бердянську Запорізької області. Але в ISW не бачили кадри такого удару.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Війська РФ продовжували наступати на Дніпровському напрямку, в тому числі біля острова Козацький та острова Великий Потьомкін 7 і 8 січня, але також не просунулися.

Ворог просунувся в Курській області, під Торецьком і Кураховим: карти ISW

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 8 січня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Як звернули увагу у військовому відомстві, найбільше російські окупанти атакували на трьох напрямках у Донецькій області та в Курській області.

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