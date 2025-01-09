Стійкі до РЕБ. Росіяни активно застосовують на фронті дрони нового типу, - ISW
Російські військові дедалі частіше використовують для атак на позиції ЗСУ безпілотники, під'єднані до оптоволоконних кабелів. Це робить їх стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Речник однієї з українських бригад 8 січня повідомив, що армія РФ ще не використовує оптоволоконні БпЛА систематично.
За його словами, такі дрони повільніші та менш маневрені за безпілотники з можливістю спостереження з висоти польоту, що робить їх більш уразливими для збиття зі стрілецької зброї.
Один із російських військових блогерів заявив, що війська РФ першими успішно розробили та інтегрували оптоволоконні дрони в бойові операції в Україні.
Натомість він попередив, що ЗСУ теж незабаром розроблять подібні інновації. Тож військам РФ доведеться розробити нові засоби для збиття українських оптоволоконних дронів.
Розвиток української армії дронів
На сьогоднішній день ЗСУ повністю забезпечуються дронами вітчизняного виробництва. Впродовж 2024 року цей напрямок сягнув безпрецедентних масштабів.
Українські військові встановлюють на БпЛА по кілька дробовиків, щоб збивати російські дрони ще до того, як вони досягнуть цілі.
Загалом Україна вже виготовляє 96% безпілотників для власних потреб фронту.
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