За сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки России

По данным Института изучения войны (ISW), российские военные имели успех в Курской области и в двух районах Донецкой области.

Также захватчики начали применять для атак на ВСУ новую модификацию ударных дронов.

Ночью армия РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе.

Вблизи Кременчуга Полтавской области были слышны звуки взрывов.

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