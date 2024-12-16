За добу росіяни втратили на фронті 1070 солдатів і 12 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), впродовж минулої доби росіяни просунулися на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Також загарбники покращили реалізацію штурмів на позиції ЗСУ, але до ідеального результату їм ще далеко.

Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Близько 7:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ударних БпЛА.

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