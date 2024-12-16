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За добу росіяни втратили на фронті 1070 солдатів і 12 танків, - Генштаб

Фото: росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 16 безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 15 на 16 грудня, армія Росії втратила на фронті 1070 солдатів, 29 бойових броньованих машин і 16 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 763 510 (+1070) осіб ліквідовано;
  • танків - 9563 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 736 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 21 151 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1025 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 372 (+16) од.;
  • крилатих ракет - 2943 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 480 (+82) од.;
  • спеціальної техніки - 3650 (+2) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), впродовж минулої доби росіяни просунулися на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Також загарбники покращили реалізацію штурмів на позиції ЗСУ, але до ідеального результату їм ще далеко.

Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Близько 7:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ударних БпЛА.

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