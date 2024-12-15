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У низці областей України оголошена тривога через "Шахеди" (оновлено)

Неділя 15 грудня 2024 23:14
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У низці областей України оголошена тривога через "Шахеди" (оновлено) Фото: у кількох обстях України оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У деяких областях України була оголошена повітряна тривога сьогодні ввечері, 15 грудня, через загрозу російських ударних безпілотників типу "Шахед". Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряної тривоги.

За даними військових станом на одинадцяту вечора, ворожа повітряна ціль була помічена в Сумській області, й прямувала у бік Чернігівської області.

Перед тим фіксувався рух "Шахедів" на півдні Чернігівської області та в Сумській області. Вони рухалися у напрямку Київської та Полтавської областей відповідно.

Зазначимо, що у Сумській області також відбувалася робота сил та засобів протиповітряної оборони близько дев'ятої вечора через БПЛА противника.

За даними Повітряних сил від За даними Повітряних сил від 23:35, "Шахеди" в Чернігівській області рухалися на захід та на південь., "Шахеди" в Чернігівській області рухалися на захід та на південь.

Оновлено: відбій щодо "Шахедів"

О 00.11 (16 грудня) військові заявили про відбій загрози застосування ударних ворожих безпілотників по областях.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські загарбники при повітряних атаках майже щодня застосовують для ударів по території України дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрань"). Окрім них, противник запускає також ударні безпілотники інших типів.

Так, наприклад, в ніч проти 15 грудня російські окупанти запустили по Україні 108 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях України.

Під ранок 15 грудня противник атакував Миколаїв ударними дронами. Через обстріл був пошкоджений об'єкт інфраструктури, двоє робітників були поранені.

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Повітряна тривога Атака дронів
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