Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)
У Києві рано-вранці 16 грудня була оголошена повітряна тривога. Фіксувався рух ворожого дрона-камікадзе у бік столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сирена залунала у Києві близько 06.55.
Місцевих мешканців просили терміново прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до завершення тривоги.
В КМВА поширили повідомлення Повітряних сил ЗСУ про фіксацію руху ударного безпілотника російських окупантів у напрямку столиці.
"М. Київ, увага! Ворожий БпЛА в напрямку міста!" - йдеться в заяві військових.
Оновлено: відбій тривоги
О 07.27 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 15 грудня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників типу "Шахед" противника. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.
Вже після опівночі було заявлено про відбій щодо загрози дронів-камікадзе, проте пізніше "Шахеди" знову зайшли з півночі, і згодом фіксувалося кілька груп ударних БПЛА противника.
Пізніше стало відомо про вибухи біля Черкас через "Шахеди", на околицях місті велась робота ППО.
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