Росіяни покращили якість штурмів, але до тотальної переваги ще далеко, - ISW

Нещодавня масована атака російських військ на Сіверському напрямку свідчить про успіхи агресора у засвоєнні більш ефективних штурмів. Однак попри це, армія РФ усе ще далека від поновлення маневру на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українського військового оглядача Юрія Бутусова, 14 грудня російські війська провели тристоронню механізовану атаку на північ, схід та південь від міста Сіверськ у Донецькій області із залученням понад 400 осіб, до 30 бронемашин, 13 багі та 60 мотоциклів.

Оприлюднені 15 грудня геолокаційні кадри демонструють, що росіяни дещо просунулися вперед під час механізованої атаки силами приблизно роти на північ від Веселого (південніше Сіверська), яка, ймовірно, була частиною більш масштабної атаки.

Бутусов повідомив, що російським військам вдалося вклинитися в чотири українські оборонні позиції та висадити піхоту, однак вогонь безпілотників та артилерії ЗСУ, а також ближній бій, таки відбили атаку ворога.

За словами оглядача, російські сили мали на меті вклинитися на два-три кілометри в українську оборону. Водночас, один із російських військових блогерів стверджував, що армія РФ просунулася на два кілометри вглиб із напрямку Золотарівки (на схід від Сіверська).

В ISW наразі не можуть підтвердити ступінь просування російських військ під час цього штурму. У відомстві повідомили, що додаткові відеозаписи російського штурму, ймовірно, з'являться впродовж найближчих днів.

"Речник Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова 14 грудня заявила, що російські війська задіяли понад 100 одиниць техніки під час нещодавнього наступу на Сіверському напрямку. За її даними, 13 грудня на цьому напрямку відбулося 55 бойових зіткнень, що свідчить про суттєве збільшення інтенсивності бойових дій на цій ділянці лінії фронту", - йдеться у звіті.

Ефективність через кадрові перестановки

В Інституті вивчення війни також зазначили, що нещодавній штурм біля Сіверська був набагато масштабнішим та більш злагодженим, ніж більшість попередніх атак на Сіверському напрямку.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов констатував ретельну підготовку росіянами цього штурму. Він зазначив, що військові умисно координували взаємодію між штурмовими підрозділами і зв'язком, радіоелектронною боротьбою (РЕБ) та операціями з використанням безпілотників - всіма елементами командування й управління, з якими російське військове командування історично не може ефективно впоратися.

В ISW не виключають, що більш скоординований штурм росіян біля Сіверська, ймовірно, є результатом нещодавньої заміни командування в цьому районі.

В Інституті нагадали, що на початку листопада 2024 року росіяни провели невдалу механізовану атаку на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки на тлі перебільшених заяв про успіх у цьому районі. Наслідком цього стало рішення військового командування усунути й арештувати кількох командирів бригад у складі 3-ї загальновійськової армії (колишній 2-й армійський корпус (АК) "Луганської народної республіки" ("ЛНР").

"Російське інсайдерське джерело, яке раніше коректно передбачало зміни в командуванні армії РФ, 13 грудня повідомило про нещодавнє усунення командувача 3-го АК генерал-майора Дмитра Овчарова. Однак 15 грудня один з російських військових блогерів заперечив цю інформацію. За його словами, генерал-майор Олексій Колесников був останнім командувачем 3-го АК і нещодавно він обійняв нову, не вказану посаду", - йдеться у звіті ISW.