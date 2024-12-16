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За сутки россияне потеряли на фронте 1070 солдат и 12 танков, - Генштаб

Фото: россияне потеряли за сутки более 1000 солдат и 16 беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 15 на 16 декабря, армия России потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 763 510 (+1070) человек ликвидировано;
  • танков - 9563 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19 736 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем - 21 151 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1025 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16) ед.;
  • крылатых ракет - 2943 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 480 (+82) ед.;
  • специальной техники - 3650 (+2) ед.

 

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), на протяжении прошлых суток россияне продвинулись на четырех направлениях в Донецкой области.

Также захватчики улучшили реализацию штурмов на позиции ВСУ, однако до идеального результата им еще далеко.

Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Около 7:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных БпЛА.

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