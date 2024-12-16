За сутки россияне потеряли на фронте 1070 солдат и 12 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), на протяжении прошлых суток россияне продвинулись на четырех направлениях в Донецкой области.

Также захватчики улучшили реализацию штурмов на позиции ВСУ, однако до идеального результата им еще далеко.

Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Около 7:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных БпЛА.

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