За сутки россияне потеряли на фронте 1070 солдат и 12 танков, - Генштаб

За сутки с 15 на 16 декабря, армия России потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), на протяжении прошлых суток россияне продвинулись на четырех направлениях в Донецкой области.
Также захватчики улучшили реализацию штурмов на позиции ВСУ, однако до идеального результата им еще далеко.
Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Около 7:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных БпЛА.
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