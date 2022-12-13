За добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області, ще 16 отримали поранення

За понеділок, 12 грудня, росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області, ще 16 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами Кириленка, ще 16 осіб отримали поранення.

"За 12 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Гірнику та 1 у Часовому Яру", - розповів він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про обстріл Гірника. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко спочатку повідомляв про вісім постраждалих внаслідок атаки.

Пізніше стало відомо, що через обстріл Гірника загинули двоє людей, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім того, вчора окупанти обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області.

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