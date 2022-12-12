Росіяни обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка .

В результаті атаки було пошкоджено будівлю школи.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли авто рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

Як повідомлялося раніше, окупанти вдарили по багатоквартирному будинку в Авдіївці, внаслідок атаки є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.