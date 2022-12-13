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За сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, еще 16 получили ранения

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Донбасс, Вторник 13 декабря 2022 08:28
За сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области, еще 16 получили ранения Фото: за сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

За понедельник, 12 декабря, россияне убили 3 мирных жителя Донецкой области, еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Горняке и 1 - в Часовом Яру", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 16 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, РБК-Украина писало об обстреле Горняка. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сначала сообщал о восьми пострадавших в результате атаки.

Позже стало известно, что из-за обстрела Горняка погибли два человека, еще десять получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, вчера оккупанты обстреляли школу в Константиновке Донецкой области.

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