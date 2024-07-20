За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів
Фото: на фронті агресор втратив штурмовик і близько тисячі солдатів за добу (росЗМІ)
За останню добу з 19 на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні штурмовий літак, 990 солдатів та 34 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 565 610 (+990) осіб ліквідовано;
- танків - 8257 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 15 917 (+15) од.;
- артилерійських систем - 15 542 (+22) од.;
- РСЗВ - 1121 (+1) од.;
- засоби ППО - 895 (+1) од.;
- літаків - 362 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 350 (+34) од.;
- крилатих ракет - 2401 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 968 (+59) од.;
- спеціальної техніки - 2607 (+14) од.
Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області росіяни просунулися біля Торецька, Авдіївки та Сіверська.
Вдень 19 липня Сили оборони знищили ворожий штурмовик Су-25.
Крім того, агресор атакував Україну дронами "Шахед". Зафіксовані падіння уламків у Київській, Сумській та Полтавській областях.
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