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За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів

Україна, Субота 20 липня 2024 07:48
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За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів Фото: на фронті агресор втратив штурмовик і близько тисячі солдатів за добу (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 19 на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні штурмовий літак, 990 солдатів та 34 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 565 610 (+990) осіб ліквідовано;
  • танків - 8257 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 917 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 15 542 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1121 (+1) од.;
  • засоби ППО - 895 (+1) од.;
  • літаків - 362 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 350 (+34) од.;
  • крилатих ракет - 2401 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 968 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2607 (+14) од.

За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів

Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області росіяни просунулися біля Торецька, Авдіївки та Сіверська.

Вдень 19 липня Сили оборони знищили ворожий штурмовик Су-25.

Крім того, агресор атакував Україну дронами "Шахед". Зафіксовані падіння уламків у Київській, Сумській та Полтавській областях.

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