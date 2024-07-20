За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів

За останню добу з 19 на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні штурмовий літак, 990 солдатів та 34 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області росіяни просунулися біля Торецька, Авдіївки та Сіверська.

Вдень 19 липня Сили оборони знищили ворожий штурмовик Су-25.

Крім того, агресор атакував Україну дронами "Шахед". Зафіксовані падіння уламків у Київській, Сумській та Полтавській областях.

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