За сутки на фронте уничтожен самолет и 34 артсистемы: потери оккупантов
Фото: на фронте агрессор потерял штурмовик и около тысячи солдат за сутки (росСМИ)
За последние сутки с 19 на 20 июля россияне потеряли на войне в Украине штурмовой самолет, 990 солдат и 34 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 565 610 (+990) человек ликвидировано;
- танков - 8257 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 15 917 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 15 542 (+22) ед;
- РСЗО - 1121 (+1) ед;
- средства ПВО - 895 (+1) ед;
- самолетов - 362 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 350 (+34) ед;
- крылатых ракет - 2401 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 968 (+59) ед;
- специальной техники - 2607 (+14) ед.
Напомним, по данным ISW, в Донецкой области россияне продвинулись возле Торецка, Авдеевки и Северска.
Днем 19 июля Силы обороны уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
Кроме того, агрессор атаковал Украину дронами "Шахед". Зафиксированы падения обломков в Киевской, Сумской и Полтавской областях.
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