За сутки на фронте уничтожен самолет и 34 артсистемы: потери оккупантов

За последние сутки с 19 на 20 июля россияне потеряли на войне в Украине штурмовой самолет, 990 солдат и 34 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, в Донецкой области россияне продвинулись возле Торецка, Авдеевки и Северска.

Днем 19 июля Силы обороны уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Кроме того, агрессор атаковал Украину дронами "Шахед". Зафиксированы падения обломков в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

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