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В Донецькій області ЗСУ збили Су-25 РФ: намагався обстрілювати позиції

Донбас, П'ятниця 19 липня 2024 14:46
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В Донецькій області ЗСУ збили Су-25 РФ: намагався обстрілювати позиції Фото: російський літак Су-25 (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області українські військові збили російську Су-25. Стався інцидент на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Як кажуть військові,він вже палає в степах українського Донбасу.

Втрати РФ в Україні

На ранок п'ятниці, 19 липня, втрати Росії у війні в Україні становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем та 42 дрони.

До того ж, з початку вторгнення РФ в Україну ЗСУ вдалося "приземлити" вже 362 російські літаки.

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