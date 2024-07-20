Окупанти просунулися біля Сіверська, Торецька та Авдіївки: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів біля Сіверська, Торецька та Авдіївки. На лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 20 липня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 18 і 19 липня продовжували наступальні операції біля Глибокого та Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

В оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" ЗСУ повідомили, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади РФ та 18-ї мотострілецької дивізії (Балтійського флоту) перегруповуються під Глибоким.

Також в ОТУВ "Харків" додали, що російське військове командування готується ввести в бій під Вовчанськом десантно-штурмові групи 128-го мотострілецького полку Ленінградського військового округу.

Російський "воєнкор" заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ)нібито успішно захищаються від українських безпілотників на Харківському напрямку.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакують в районі Глибокого та в районі Стариці, Вовчанська, Тихого та Вовчанського-Хутора.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники 19 липня продовжили атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на схід від Невського, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Бої тривали біля Синьківки, поблизу Петропавлівки, в районі Берестового, Стельмахівки, Піщаного і в напрямку Новоосинового, поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісу 18 і 19 липня.

Повідомляється, що 19 липня ЗСУ завдали ракетного удару ATACMS по окупованому Луганську.

Кремлівська газета ТАСС і російські "воєнкори" стверджували, що українські війська випустили три ракети ATACMS по місту.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 липня, видно залишки ймовірної ракети ATACMS поблизу колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор і російське опозиційне видання "Астра" публікували кадри нібито стовпа диму в Луганську біля авіаційного училища.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися в Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, як російські підрозділи піднімають триколор в Івано-Дарівці, що вказує, що окупанти могли захопити населений пункт, а також Спірне (на схід від Івано-Дарівки).

Російські окупанти не здійснювали таких наступів протягом попередніх 24 годин, і цілком імовірно, що вони раніше просувалися від Спірного в напрямку Івано-Дарівки замість того, щоб "швидко досягати тактичних успіхів" у цьому районі, йдеться у звіті.

Російський блогер стверджував, що путінські війська знаходяться приблизно за 8-9 км від Сіверська.

Російські загарбники 19 липня продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки і в районі Переїзного.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ на південь від Сіверська знищили міст між Переїзним і Федорівкою, щоб сповільнити просування росіян.

Війська РФ 19 липня продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський блогер розповідав, що російські підрозділи перетнули Сіверсько-Донецький канал Донбасу поблизу Калинівки, хоча в ISW не бачили підтвердження.

Війська РФ 18 і 19 липня продовжували наступальні операції в районі Часового Яру, в напрямку Новомаркове, в районі Іванівського та в районі Білої Гори.

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Торецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що загарбники просунулися на захід уздовж вулиці Петра Великого в східній Дружбі.

Геолокаційні кадри від 19 липня показують, що війська РФ також просунулися в межах південного Північного.

В Міноборони РФ 19 липня заявили про окупацію Юрівки (на південь від Торецька).

19 липня російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися в центральному та північно-східному Залізному та в межах південно-західного Нью-Йорка. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Окупанти 19 липня продовжували наступальні дії в районі Торецька, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, та продовжили наступальні операції в цьому районі 19 липня.

Геолокаційні кадри від 19 липня показують, що окупанти просунулися до Прогресу (на північний захід від Авдіївки) і захопили весь населений пункт..

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вітрозахисних смуг безпосередньо на південний схід від Карлівки.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися на північ і південний схід від Лозуватського, та на захід від Євгенівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російський "воєнкори" розповідав, що війська РФ також просунулися до 1,22 км у ширину та 400 метрів углиб у Новоселівці Першій.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Калинового, біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Євгенівки, Новоселівки Першої, біля Уманського, Яснобродівки та Карлівки 18 і 19 липня.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але 19 липня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися на захід і північний захід від Солодкого у напрямку до Водяного, та трасою О-0532 і захопили лісовий масив на північ від Микільського.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ також просуваються в межах Красногорівки, і наразі нібито контролюють 90% населеного пункту.

При цьому аналітики ISW оцінюють, що російські окупанти контролюють приблизно 37% Красногорівки, хоча російські джерела, ймовірно, мають на увазі меншу частину населеного пункту, а не його адміністративні кордони, йдеться у звіті.

Війська РФ також продовжували наступ в районі Костянтинівки та Парасковіївки 18 і 19 липня.

Війська РФ 19 липня продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

18 липня пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" заявив, що путінські війська просунулися на північний схід і північний захід від Старомайорського, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 19 липня на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

18 і 19 липня відбулися позиційні бої поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоандріївки та Роботиного.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховій заявив, що біля Малої Токмачки російська піхота вела штурм на мотоциклах.

Також тривали позиційні бойові дії 18 та 19 липня на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Російський блогер стверджував, що війська РФ наступали поблизу Кринок.

Російське джерело розповідало, що у путінських військ недостатньо особового складу на Херсонському напрямку для проведення тактичних ротацій на передовій, а сили РФ, які воюють на східному березі та на островах у дельті Дніпра, втомлені.

Повідомляється, що війська РФ відбили удар українського безпілотника по окупованому Криму.

В Міноборони РФ 19 липня заявили про нібито знищення 5 безпілотників над Чорним морем і окупованим Кримом.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 липня повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

У військовому командуванні зазначили, що найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. При цьому ворог там продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці.

Також раніше у Третій штурмовій бригаді ЗСУ розповіли про тактику окупантів у Харківській області, та як ворог активно задіює піхоту при своїх атаках.