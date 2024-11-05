За добу на фронті знищено 1260 російських солдатів і 15 ворожих танків, - ЗСУ
Фото: військові продовжують нещадно знищувати російського ворога (Getty Images)
За останню добу з 4 на 5 листопада, росіяни втратили на фронті 1260 солдатів, дві системи ППО і понад 40 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 701 650 (+1260) осіб ліквідовано;
- танків - 9208 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 18 581 (+43) од.;
- артилерійських систем - 20 150 (+29) од.;
- РСЗВ - 1245 од.;
- засоби ППО - 996 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 309 (+29) од.;
- крилатих ракет - 2631 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 278 (+41) од.;
- спеціальної техніки - 3587 од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області та біля Торецька. Однак росіяни тиснуть на п'яти напрямках.
Вночі агресор вкотре запускав по Україні дрони типу "Шахед".
У Києві за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Працювали сили ППО.
Також загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Є постраждалі.
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