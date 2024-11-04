Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою
Російські окупанти сьогодні, 4 листопада, ввечері вкотре запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". У кількох регіонах оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.
Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Повітряні сили попереджали, що в Сумській області фіксують кілька груп ворожих безпілотників. Частина з них летіла у бік Чернігівської області.
Також дрони помітили в Полтавській області, зокрема, вони летіли в районі Миргорода.
Атаки "Шахедів"
Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що лише у жовтні російські окупанти запустили Україною понад 2 тисячі "Шахедів".
Ворог намагався за допомогою дронів атакувати громадянську інфраструктуру і іноді йому вдавалося.
Зокрема, нещодавно "Шахед" вдарив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Тоді загинула дівчинка 2009 року народження.
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