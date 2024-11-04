Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою

Російські окупанти сьогодні, 4 листопада, ввечері вкотре запустили Україною дрони-камікадзе "Шахед". У кількох регіонах оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог .

Станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили попереджали, що в Сумській області фіксують кілька груп ворожих безпілотників. Частина з них летіла у бік Чернігівської області.

Також дрони помітили в Полтавській області, зокрема, вони летіли в районі Миргорода.