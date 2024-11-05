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Нічні авіаудари по Харкову: стало відомо про постраждалих

Вівторок 05 листопада 2024 07:26
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Нічні авіаудари по Харкову: стало відомо про постраждалих Фото: у Харкові росіяни пошкодили житлову інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські терористи обстріляли Харків. У двох районах міста пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що в Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу. Однак в трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одній із них пошкоджено фасад.

Дві жінки отримали різані рани осколками скла та пережили гостру реакцію на стрес.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, після півночі 5 листопада, російський агресор атакував керованими авіабомбами Харків. Раніше Терехов повідомляв, що КАБи влучили у землю, без жертв і руйнувань.

Днями мер повідомив, що загарбники намагаються влучити по історичних об'єктах Харкова.

1 листопада терористи вдарили ракетами по будівлі дислокації поліції у Харкові. Внаслідок обстрілу загинув полковник Андрій Матвієнко.

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