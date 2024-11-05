За сутки на фронте уничтожены 1260 российских солдат и 15 вражеских танков, - ВСУ

За последние сутки с 4 на 5 ноября, россияне потеряли на фронте 1260 солдат, две системы ПВО и свыше 40 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области и возле Торецка. Однако россияне давят на пяти направлениях.

Ночью агрессор в очередной раз запускал по Украине дроны типа "Шахед".

В Киеве за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Работали силы ПВО.

Также захватчики обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков. Есть пострадавшие.

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