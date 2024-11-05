За сутки на фронте уничтожены 1260 российских солдат и 15 вражеских танков, - ВСУ
Фото: военные продолжают беспощадно уничтожать российского врага (Getty Images)
За последние сутки с 4 на 5 ноября, россияне потеряли на фронте 1260 солдат, две системы ПВО и свыше 40 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 701 650 (+1260) человек ликвидировано;
- танков - 9208 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 18 581 (+43) ед;
- артиллерийских систем - 20 150 (+29) ед;
- РСЗО - 1245 ед;
- средства ПВО - 996 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 309 (+29) ед;
- крылатых ракет - 2631 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 278 (+41) ед;
- специальной техники - 3587 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области и возле Торецка. Однако россияне давят на пяти направлениях.
Ночью агрессор в очередной раз запускал по Украине дроны типа "Шахед".
В Киеве за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Работали силы ПВО.
Также захватчики обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков. Есть пострадавшие.
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