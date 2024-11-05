У Києві працювала ППО через дронову атаку (оновлено)
У Києві сьогодні вранці, 5 листопада, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. Українські військові працюють по ворожих безпілотнтках.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка.
За словами Київського міського голови, бойова робота із відбиття повітряної атаки відбувається в Оболонському районі міста.
Про роботу ППО у Києві він заявив близько пів на сьому ранку.
"Сили ППО працюють на Оболоні", - йдеться в заяві мера у Telegram-каналі.
Крім того, мешканців столиці просять не залишати укриттів до відбою тривоги.
Оновлено: відбій тривоги
Близько 07.15 стало відомо про відбій загрози у Києві щодо можливості ворожих повітряних атак.
Атаки дронів РФ на Київ та область
Нагадаємо, перед тим, близько шостої години ранку, у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу дронів противника. Також сигнал щодо повітряної атаки перед тим лунав у столиці пізно ввечері напередодні.
Додамо, тоді також повідомлялося про роботу ППО у Києві, але в Голосіївському районі.
Крім того, бойова робота захисників неба відбувається й у Київській області, де фіксували ударні безпілотники противника типу "Шахед".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.