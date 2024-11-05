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У Києві працювала ППО через дронову атаку (оновлено)

Київ, Вівторок 05 листопада 2024 06:42
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У Києві працювала ППО через дронову атаку (оновлено) Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні вранці, 5 листопада, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. Українські військові працюють по ворожих безпілотнтках.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера столиці Віталія Кличка.

За словами Київського міського голови, бойова робота із відбиття повітряної атаки відбувається в Оболонському районі міста.

Про роботу ППО у Києві він заявив близько пів на сьому ранку.

"Сили ППО працюють на Оболоні", - йдеться в заяві мера у Telegram-каналі.

Крім того, мешканців столиці просять не залишати укриттів до відбою тривоги.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 07.15 стало відомо про відбій загрози у Києві щодо можливості ворожих повітряних атак.

Атаки дронів РФ на Київ та область

Нагадаємо, перед тим, близько шостої години ранку, у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу дронів противника. Також сигнал щодо повітряної атаки перед тим лунав у столиці пізно ввечері напередодні.

Додамо, тоді також повідомлялося про роботу ППО у Києві, але в Голосіївському районі.

Крім того, бойова робота захисників неба відбувається й у Київській області, де фіксували ударні безпілотники противника типу "Шахед".

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Київ ППО Атака дронів
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