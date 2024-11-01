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За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб

Фото: за добу росіяни втратили на війні з Україною близько 1,5 тисячі солдат (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 31 жовтня на 1 листопада, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів, 26 артилерійських систем і понад 70 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 696 410 (+1460) осіб ліквідовано;
  • танків - 9162 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 470 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 20 039 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1244 (+1) од.;
  • засоби ППО - 994 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 088 (+25) од.;
  • крилатих ракет - 2628 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 038 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3579 (+9) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони відбили позиції в районі Курахового, але росіяни мали успіх на чотирьох напрямках.

Тим часом російські військові почали обстрілювати Україну більш смертоносними дронами "Шахед".

Вночі агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

А напередодні ввечері загарбники обстріляли пожежну частину в Одесі. Поранень зазнали рятувальники.

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