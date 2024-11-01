За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб

За останню добу з 31 жовтня на 1 листопада, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів, 26 артилерійських систем і понад 70 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
За даними ISW, Сили оборони відбили позиції в районі Курахового, але росіяни мали успіх на чотирьох напрямках.
Тим часом російські військові почали обстрілювати Україну більш смертоносними дронами "Шахед".
Вночі агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.
А напередодні ввечері загарбники обстріляли пожежну частину в Одесі. Поранень зазнали рятувальники.
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