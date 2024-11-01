За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони відбили позиції в районі Курахового, але росіяни мали успіх на чотирьох напрямках.

Тим часом російські військові почали обстрілювати Україну більш смертоносними дронами "Шахед".

Вночі агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

А напередодні ввечері загарбники обстріляли пожежну частину в Одесі. Поранень зазнали рятувальники.

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