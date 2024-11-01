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У Харкові було чути вибух, окупанти запускали КАБ у бік міста

Харків, П'ятниця 01 листопада 2024 02:42
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У Харкові було чути вибух, окупанти запускали КАБ у бік міста Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи через ворожий авіаудар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Харків цієї ночі, 1 листопада, пролунав вибух. Перед тим фіксувалися пуски російськими окупантами керованих авіабомб у бік обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Харків".

Вибух було чути у Харкові близько 02.32. За мить до цього військові заявили про загрозу КАБ ворога для міста, та закликали місцевих мешканців терміново слідувати в укриття.

А перед тим у Повітряних силах інформували про активність тактичної авіації російських загарбників на північно-східному напрямку

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться в повідомленні військових о 02.28.

Зазначимо, що наразі повідомлень щодо можливих наслідків через ворожу авіаційну атаку на Харків від місцевої влади наразі немає.

Російські удари по Харкову

Зазначимо, російські окупанти регулярно завдають по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають ворожі літаки з території країни-агресора.

Додамо, з кінця серпня російські терористи стали також використовувати для ударів по Харкову гібрид ракети і бомби "Грім-Є1". РБК-Україна раніше писало в окремому матеріалі, чим небезпечний цей російський боєприпас.

Нещодавно мер міста Ігор Терехов наголосив, що війська РФ при обстрілах Харкова намагаються поцілити по цивільних об'єктах, зокрема також по історичних пам'ятках. Такі удари з боку ворога є цілеспрямованим терором, заявив він.

Також повідомлялося, що ввечері 31 жовтня росармія знову атакувала Харків керованою авіабомбою. КАБ ворога влучив у землю на околиці міста, й було пошкоджено приватний будинок та три автомобілі. Постраждали двоє людей.

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Вибух Авіаудари Обстріл Харкова
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