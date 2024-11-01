ЗСУ відновили позиції біля Курахового, а ворог просунувся на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Сватового, Покровська та Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 1 листопада звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно здійснили дві механізовані контратаки, які призвели до незначного просування в районі "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показали, що ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод на захід від Погребків, що вказує на те, що путінські війська нещодавно трохи просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

Додаткові відеозаписи з геолокацією від 31 жовтня показали, що частини військ РФ почали контратаку на схід від Любимівки та просунулися в цьому районі.

Один російський "воєнкор" стверджував, що російські підрозділи захопили Любимівку, але інші блогери розповідали, що бої в цьому районі тривають, і що ЗСУ утримують обмежені позиції поблизу Любимовки та на південь від Ольговки.

Російські та українські війська продовжували бойові дії поблизу Нового Путі, біля Дар'їно, Мартинівки, Новоіванівки, Зеленого Шляху та Плехова.

Повідомляється, що російське військове командування віддає наказсвоїм військам почати фронтовий наступ на Курському напрямку, що призвело до великих втрат.

Так, 27 жовтня семеро військовослужбовців 382-го морського піхотного батальйону РФ опублікували відеозвернення, в якому звинуватили російське військове командування у веденні такого фронтового штурму батальйону в Курській області.

Крім того, ці російські військовослужбовці заявили, що не повертаються на передову, і відзначили, що батальйон втратив у бою 2 з 4 штурмових груп.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська 30 і 31 жовтня, але не просувалися.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, 31 жовтня заявив, що українські сили успішно тримають оборону від обстрілів з боку піхоти РФ на цьому напрямку, та що війська РФ використовують мотоцикли, баггі, всюдиходи (квадроцикли) та інші неброньовані транспортні засоби для проведення цих атак.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують поблизу Глибокого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська та на захід від Сватового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Стельмахівки. Додаткові геолокаційні кадри від 31 жовтня свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися в північну частину Кругляківки, і ймовірно окупували населений пункт.

30 і 31 жовтня російські "воєнкори" стверджували, що російські частини просунулися на захід від Стельмахівки та вийшли на адмінмежу Луганської області, але і ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

30 і 31 жовтня російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Куп'янська в районі Синьківки на глибині 500 метрів, поблизу Петропавлівки, на Колісниківку, біля Першотравневого та на північну околицю Тернів, та готуються наступати на південь до н.п. Загризове.

Проте експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжили наступ в районі Кіндрашівки, біля Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Катеринівки, Богуславки, Лозової, Степової Новоселівки, Вишневого, Зеленого Гаю, Дружелюбівки та Греківки, біля Тернів, Зарічного та в районі Серебрянського лісництва.

31 жовтня російський блогер заявив, що війська РФ найближчим часом очікують контрудару з боку ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Операція РФ №3 - Донецька область

30 і 31 жовтня російські окупанти продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не просунулися.

30 і 31 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, включно з мікрорайоном Жовтневий у східній частині міста, але успіху не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просувалися по трасі Т0504 Бахмут-Костянтинівка на південь від м. Часів Яр і за 2 км на схід від Ступочок, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла поблизу Часового Яру, повідомив 31 жовтня, що невеликі російські піхотні групи іноді перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, але не можуть значно просунутися через українські удари.

Російський блогер зазначив, що дощова погода під Часовим Яром перетворила землю на "непрохідну багнюку".

31 жовтня російські загарбники продовжили наступ у районі Торецька, але не просунулися.

31 жовтня речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що окупанти знизили темпи штурму Торецька, але не зменшили використання артилерії та авіації для ударів.

Бобовнікова заявила, що російські авіаудари є неточними і іноді завдають "дружнього вогню".

Війська РФ незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 31 жовтня показують, що окупанти просунулися на південь від Новоторецького і на північний захід від Селидового.

Російські загарбники продовжували наступати в районі Миролюбівки, Мирнограда та Променя, в напрямку Новоолексіївки та Григорівки, біля Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки, Вишневого, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що окупанти почали використовувати багі для перевезення піхоти для штурму, та що російські підрозділи діють у зоні відповідальності бригади ЗСУ.

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що влада блокує деякі райони міста для підготовки оборони, і зазначив, що ЗСУ з 2022 року будують ешелоновану оборону в Покровську.

Українські захисники та російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Курахового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що ЗСУ відновили позиції в лісистій місцевості на південний захід від Побєди (на південний схід від Курахового).

Додаткові геолокаційні кадри від 31 жовтня вказують на те, що російські підрозділи просунулися до південно-західних адміністративних кордонів Курахівки і, ймовірно, окупували населений пункт.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито також захопили Вовченку (на південний захід від Курахівки), хоча пов'язаний із Кремлем блогер розповідав, що ЗСУ утримують позиції в населеному пункті.

Російські "воєнкори" також стверджували, що бронетанкова штурмова група РФ захопила позиції на околицях Курахового і просунулася в районі Новодмитрівки, Кремінної Балки та Вознесенки, на південний захід від Гірника, на захід від Олександрополя, та на захід від Побєди.

Але експерти ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Кремінної Балки та Іллінця, поблизу Курахівки, Вознесенки, Острівки, Гострого та Максимільянівки 30 і 31 жовтня.

Російські загарбники, ймовірно, окупували Новоукраїнку (на північний захід від Вугледара). Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що нещодавно російські підрозділи просунувся в центральній частині Новоукраїнки і, ймовірно, захопили село, йдеться у звіті.

Російські джерела ISW, включно з Міноборони РФ, стверджували, що путінські війська захопили Ясну Поляну, та просунулися на північ від Богоявленки.

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися в Трудове (на північ від Богоявленки). Однак в ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники наступали в районі Катеринівки, Єлизаветівки, Дальнього та Антонівки, біля Богоявленки, Новоукраїнки, Трудового і Максимівки 30 і 31 жовтня.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 30 і 31 жовтня.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області 30 і 31 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Війська РФ наступали на північний схід від Роботиного поблизу Чарівного та на північ від Роботиного біля Новоданилівки.

Окупаційна "влада" Бердянська та українські джерела повідомили, що 31 жовтня безпілотники ЗСУ вдарили по порту Бердянська та пошкодили навколишні будівлі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 жовтня російські загарбники продовжили атаки на Дніпровському (Херсонському) напрямку, ймовірно, на лівому березі Херсонської області та на островах у дельти річки Дніпро, йдеться у звіті.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 31 жовтня щодо оперативної обстановки розповіли, що на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість боїв фіксується на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.