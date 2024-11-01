За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб

За последние сутки с 31 октября на 1 ноября, россияне потеряли на фронте 1460 солдат, 26 артиллерийских систем и более 70 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, Силы обороны отбили позиции в районе Курахово, но россияне имели успех на четырех направлениях.
Тем временем российские военные начали обстреливать Украину более смертоносными дронами "Шахед".
Ночью агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову.
А накануне вечером захватчики обстреляли пожарную часть в Одессе. Ранения получили спасатели.
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