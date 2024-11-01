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За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли на войне с Украиной около 1,5 тысячи солдат (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 31 октября на 1 ноября, россияне потеряли на фронте 1460 солдат, 26 артиллерийских систем и более 70 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 696 410 (+1460) человек ликвидировано;
  • танков - 9162 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 470 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 20 039 (+26) ед;
  • РСЗО - 1244 (+1) ед;
  • средства ПВО - 994 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 088 (+25) ед;
  • крылатых ракет - 2628 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 038 (+77) ед;
  • специальной техники - 3579 (+9) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны отбили позиции в районе Курахово, но россияне имели успех на четырех направлениях.

Тем временем российские военные начали обстреливать Украину более смертоносными дронами "Шахед".

Ночью агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову.

А накануне вечером захватчики обстреляли пожарную часть в Одессе. Ранения получили спасатели.

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