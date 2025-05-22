За добу армія РФ втратила 870 солдатів і 140 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 травня, російська армія втратила на фронті 870 солдатів і 32 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року орієнтовно склали:

Повітряні удари Росії

В ніч на 22 травня російські загарбники знову атакували Україну дронами-какідзе "Шахед".

Близько 02:00 у Харкові пролунав вибух.

Згодом виявилося, що агресор вдарив по місту ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків, є постраждалі серед місцевого населення.

Тим часом, за даними ISW, у Росії розробляють план захоплення міста Суми і частини Сумської області.

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