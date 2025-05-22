За добу армія РФ втратила 870 солдатів і 140 одиниць техніки, - Генштаб
За останню добу з 21 на 22 травня, російська армія втратила на фронті 870 солдатів і 32 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 977 650 (+870) осіб ліквідовано;
- танків - 10 839 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 574 (+5) од.;
- артилерійських систем - 28 122 (+32) од.;
- РСЗВ - 1388 од.;
- засоби ППО - 1167 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 797 (+105) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 268 (+99) од.;
- спеціальної техніки - 3895 од.
Повітряні удари Росії
В ніч на 22 травня російські загарбники знову атакували Україну дронами-какідзе "Шахед".
Близько 02:00 у Харкові пролунав вибух.
Згодом виявилося, що агресор вдарив по місту ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків, є постраждалі серед місцевого населення.
Тим часом, за даними ISW, у Росії розробляють план захоплення міста Суми і частини Сумської області.
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