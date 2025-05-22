Україна під атакою російських "Шахедів": де тривоги і загроза ударів
Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу і лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
Перші ударні БпЛА почали залітати у повітряний простір країни близько півночі 22 травня через Сумську область.
О 00:29 військові повідомили про рух дронів:
- повз Зіньків/Шишаки у напрямку Полтави;
- з півдня курсом на Марганець;
- у Харківській області.
О 01:00 російські безпілотники рухалися:
- по межі Харківської та Полтавської областей, повз Чутове вбік Дніпропетровської області;
- у Полтавській області повз Нові Санжари;
- в Харківській області через Балаклію в напрямку Барвінкового;
- у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
- в Донецькій області курсом на Краматорськ.
О 01:19 моніторингові пабліки повідомили про рух 10-12 ударних дронів курсом на Павлоград і Павлоградський район.
Станом на 01:54 російські "Шахеди" рухалися:
- через Херсонську область курсом на Миколаївську область;
- курсом на Павлоград;
- через Ізюм курсом на Донецьку область.
О 02:18 пролунали вибухи в Миколаєві. За даними моніторингових каналів, місто атакують близько 10 БпЛА.
Станом на 01:59 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари Росії
Російські загарбники продовжують обстріли прифронтових і тилових населених пунктів України.
В ніч на середу, 21 травня, військові агресора запустили понад 70 дронів "Шахед" з кількох напрямків. Головний удар прийшовся на Харківську та Сумську область.
У Сумах внаслідок атаки БпЛА в деяких районах частково зникла електроенергія і спалахнули пожежі.
Вдень 21 травня росіяни вдарили дроном по автомобілю "Укрпошти" в Запорізькій області. Двоє працівників підприємства зазнали поранень.
Крім того, терористи атакували дроном селище Білозерка в Херсонській області. Постраждалі місцеві жителі.
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