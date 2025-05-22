РФ вдарила ракетою по Харкову: пошкоджено приватний будинок

Росіяни в ніч на 22 травня завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов відредагував пост, зазначивши, що за попередніми даними, є один постраждалий.

"У Холодногірському районі, внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні на 01:52.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що з початком нової доби, в ніч на 22 травня, Україною почала ширитися тривога. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ фіксували у небі ворожі ударні дрони, в тому числі в Харківській області.

Пізніше, приблизно о 01:30 у Харкові пролунав вибух. Мер Ігор Терехов підтвердив цю інформацію, зазначивши, що місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Однак згодом він відредагував пост, прибравши фразу про дрони. Наступний його допис був безпосередньо про ракетний удар, який вказано вище у цій новині.

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