За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
Фото: россияне продолжают терять много военной техники на фронте (Виталий Носач/РБК-Украина)
За последние сутки с 21 на 22 мая, российская армия потеряла на фронте 870 солдат и 32 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 977 650 (+870) человек ликвидировано;
- танков - 10 839 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 574 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 28 122 (+32) ед;
- РСЗО - 1388 ед;
- средства ПВО - 1167 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 797 (+105) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 268 (+99) ед;
- специальной техники - 3895 ед.
Воздушные удары России
В ночь на 22 мая российские захватчики снова атаковали Украину дронами-какидзе "Шахед".
Около 02:00 в Харькове прогремел взрыв.
Позже выяснилось, что агрессор ударил по городу ракетой. В результате атаки повреждены много жилых домов, есть пострадавшие среди местного населения.
Тем временем, по данным ISW, в России разрабатывают план захвата города Сумы и части Сумской области.
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