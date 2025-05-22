За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 21 на 22 мая, российская армия потеряла на фронте 870 солдат и 32 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года ориентировочно составили:

Воздушные удары России

В ночь на 22 мая российские захватчики снова атаковали Украину дронами-какидзе "Шахед".

Около 02:00 в Харькове прогремел взрыв.

Позже выяснилось, что агрессор ударил по городу ракетой. В результате атаки повреждены много жилых домов, есть пострадавшие среди местного населения.

Тем временем, по данным ISW, в России разрабатывают план захвата города Сумы и части Сумской области.

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